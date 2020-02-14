Сбербанк ответил на сообщения о продаже данных клиентов

В банковской организации заявили, что сейчас проводится проверка.

В Сбербанке заявили, что информация об утечке персональных сведений клиентов не соответствует действительности. Также кредитная организация рассказала, что в соответствующих публикациях говорится о данных 2015-2016 годов, отметив, что банк с этой утечкой никак не связан. В Сбербанке добавили, что сейчас проводится проверка, пишет РИА Новости.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в интернете на продажу выставили личные сведения 20 тысяч клиентов крупнейшего банка России. Как передает издание, за 35 рублей можно купить информацию (ФИО, паспортные данные, номера счетов, телефоны, дата рождения и название банковского подразделения) об одном клиенте.