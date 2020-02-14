Личные данные клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети

Купить сведения об одном клиенте можно по цене за 35 рублей.

На продажу в Сеть выставили сведения о 20 тысячах клиентов Сбербанка, сообщают «Известия». В статье говорится, что купить сведения об одном клиенте можно по цене за 35 рублей. За эту сумму предоставляется следующая информация: полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны, а также названия банковских подразделений. Журналисты издания проверили номера мобильных телефонов с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». В итоге, в шести случаях из десяти данные совпали, в остальных оказались недочеты: например, три номера не были привязаны к мобильному сервису, еще один показал другое имя.