Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли

Эту вероятность озвучил советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини.

Около двух третей населения Земли могут заразиться новым типом коронавируса COVID-19. Как передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, эту вероятность озвучил советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини. Он утверждает, что каждый инфицированный может заразить двух или трех человек.

Эксперт также утверждает, что даже в случае замедления скорости распространения вируса, зараженными могут оказаться около 30% людей на Земле. Карантин может замедлить распространение вируса, но, как отмечает ученый, распространение вируса могло произойти и за пределами Китая еще до введения карантина.