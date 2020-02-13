США начнут испытывать гиперзвуковое оружие в 2020 году

Пентагон анонсировал проведение испытания гиперзвукового оружия летом текущего года.

Глава стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что США готовы начать испытания нового гиперзвукового оружия. По его словам, к основным испытаниям планируется приступить летом текущего года, а в настоящее время Пентагон готовит промышленную базу для производства нового вида оружия.

Ричард отметил, что текущий год станет "ключевым" для разработки и производства новых видов вооружения, а наличие гиперзвукового оружия поможет оказать серьезное воздействие на участников мировых конфликтов, при этом снимая необходимость прибегать к "пересечению ядерного порога", пишет РИА Новости.