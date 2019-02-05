Разгадка подводного города Льва в Китае

05.02.2019 22:29



В Китае есть древний город Шичен, именуемый также Городом Льва. Он был построен еще в 621 году, во времена, когда правила династия Танг. Однако не этот факт делает многовековое поселение исключительным и привлекает сюда массу туристов. Дело в том, что Шичен находится под водой.

Шичен до затопления

Почему город пустили на дно?

До середины XX века Город Льва располагался на поверхности. В 1959 году китайские власти приняли решение его затопить. Для таких действий имелись веские причины.

Из-за туристов древнее поселение незаметно приходило в упадок. Люди, посещающие достопримечательность, оставляли на стенах домов свои автографы или другие надписи. Многие откалывали на память камушки, а также крошечные фрагменты строений или декора. Спасти культурное наследие от вандалов решили таким оригинальным способом.

Вторая причина заключается в том, что место, где стоял Шичен, прекрасно подходило для строительства ГЭС. Холмистый ландшафт отвечал всем требованиям, поэтому здесь возвели дамбу.

Синьцзянская ГЭС

Постепенно наземный город превратился в подводное царство древности.

В ходе реализации проекта по созданию ГЭС был затоплен не только Шичен. Под воду ушли десятки тысяч акров сельхозугодий, несколько сотен деревень, 27 городов. Властям пришлось переселить около 300 тысяч человек.

Город Льва после затопления

На месте древнего поселения раскинулось искусственное озеро Циндао.

Его площадь достигает 573 квадратных км. Название водоема переводится как «Озеро тысячи островов». Такое имя придумано не случайно. Водную гладь усеивает 1078 крупных и мелких возвышенностей. Некоторые из них имеют свои названия. Например, здесь есть Остров птиц и Остров змей.

Однако самое захватывающее зрелище находится не на поверхности, а под водой. Шичен покоится на глубине 40 метров.

Удивительно, что десятилетия, проведенные на дне, никак не повлияли на древние постройки. Деревянные лестницы, скамьи, балки находятся в хорошем состоянии. Сохранился даже остов дерева.

Шичен очень популярен у дайверов. Какое-то время назад китайские турфирмы захотели привлечь к городу еще больше внимания. Появилось предложение создать подводную капсулу, которая опускала бы пассажиров на дно. Также велись разговоры о строительстве туннеля, уходящего под воду. Эти идеи не были одобрены. Власти и археологи посчитали, что такое вмешательство может нанести вред многовековым строениям.

Сейчас Шичен или Город Льва известен не только в Китае, но и во всем мире. Он входит в список наиболее посещаемых подводных достопримечательностей.