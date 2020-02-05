США и РФ скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями

Роберт О'Брайен заявил, что переговоры по контролю над вооружениями представляют значимость для всего мира.

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация в ближайшее время начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Также он подчеркнул, что американцы должны противостоять русским, однако обсуждение данной проблемы представляет значимость для всего мира, пишет РИА Новости.