Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Венгрии

На официальном сайте Минобороны России опубликованы архивные документы, относящиеся к Будапештской операции, которые ранее содержались в документах Центрального архива военного ведомства.

К 75-летию освобождения столицы Венгрии, сотрудники Министерства обороны России опубликовали уникальные документы Центрального архива, относящиеся к операции освобождения Будапешта. Некоторые материалы, такие, как, например, протокол политического допроса бывшего министра и президента правительства Венгрии Иштвана Бетлена, никогда ранее не публиковались. Тем не менее, они представляют огромную историческую ценность, в то же время являясь ответом на фальсификацию исторических фактов и попытки пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, пишет ТАСС.