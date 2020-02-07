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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

МИД РФ отреагировал на попытки переписать историю Второй мировой

07.02.2020 13:31
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МИД РФ отреагировал на попытки переписать историю Второй мировой

Григорий Лукьянцев считает, что историческая неграмотность приводит к проявлению расизма и нетерпимости.

На презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что усилия США, Украины и ряда европейских стран по уничтожению исторической памяти о Второй мировой войне являются "кощунственными".

По его словам, подобные действия привели к тому, что молодое поколение Америки, Европы и Запада не знает правду о самой страшной войне в истории человечества. Лукьянцев отметил, что историческая неграмотность приводит к проявлению нетерпимости и расизма. Он добавил, что Россия обеспокоена таким положением дел, так как расистские идеи могут привести к возрождению нацизма, пишет РИА Новости.

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