МИД РФ отреагировал на попытки переписать историю Второй мировой

Григорий Лукьянцев считает, что историческая неграмотность приводит к проявлению расизма и нетерпимости.

На презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что усилия США, Украины и ряда европейских стран по уничтожению исторической памяти о Второй мировой войне являются "кощунственными".

По его словам, подобные действия привели к тому, что молодое поколение Америки, Европы и Запада не знает правду о самой страшной войне в истории человечества. Лукьянцев отметил, что историческая неграмотность приводит к проявлению нетерпимости и расизма. Он добавил, что Россия обеспокоена таким положением дел, так как расистские идеи могут привести к возрождению нацизма, пишет РИА Новости.