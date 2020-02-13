Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии

Специалисты центра погоды "Фобос" ожидают установление нового температурного рекорда на следующей неделе.

Согласно информации, предоставленной центром погоды "Фобос", на следующей неделе в Центральных регионах России ожидается новая погодная аномалия. Так, начиная с понедельника в Центре России температура воздуха будет прогреваться до плюсовых значений даже ночью, днем же ожидается новый температурный рекорд. Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха прогреется выше плюс 4,4 градуса. Данная температура была зафиксирована 18 февраля 1949 года.

При этом теплый атмосферный фронт будет способствовать поступлению в регион атлантического воздуха, который принесет дождь и ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, пишет РИА Новости.