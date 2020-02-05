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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Синоптики рассказали о погоде в столице после наступивших морозов

05.02.2020 23:59
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Синоптики рассказали о погоде в столице после наступивших морозов

Метель пообещали метеорологи жителям столицы в четверг, 6 февраля. Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», в Москве может выпасть 3-5 мм осадков при температуре воздуха -2..-4 °С.

Отмечается, что в пятницу снегопад в городе ослабеет, днем температура воздуха составит -8…-9°С. Ощущение холода добавит сильный северный ветер.

В выходные ожидается по-настоящему зимняя погода, сообщает rosbalt.ru. В субботу снег прекратится, ветер ослабнет, ночью температура воздуха понизится до -13…-15 °С, а днем в столице будет -7…-9 °С.

9 февраля, днем в Москве потеплеет до -2 °С, вероятен небольшой снег. На следующей неделе, в соответствии с прогнозом синоптиков, в столицу придет оттепель.

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