На Марсе появляется соленая вода

Соленая вода в жидком виде может образовываться в тени больших валунов в течение марсианских зим.

Валуны, разбросанные по поверхности средних широт Марса, могут быть ключом к поиску воды в жидком виде на красной планете. Ученые подсчитали, что соленый лед может образовываться в тени некоторых валунов в течение зимних месяцев. Но весной, когда солнце снова встает, все меняется.

Команда исследователей провела ряд компьютерных симуляций и обнаружила, что солнечные лучи будут нагревать лед, замаскированный в тени больших камней от -262 градусов по Фаренгейту до -50 градусов по Фаренгейту - иногда всего в течение четверти дня - оставляя небольшие бассейны с соленой водой.

Ученые смоделировали условия вокруг гипотетического марсианского валуна и обнаружили, что лед в его тенях тает, а не быстро рассеивается в атмосферу. Также, исследователи обнаружили, что в тени образуется и углекислый лед.

«На Марсе много холодных, богатых льдом регионов, и много теплых свободных ото льда областей, но ледяные районы, где температура поднимается выше точки плавления, - это сладкое место, которое почти невозможно найти», - говорит астрофизик Норберт Шоргхофер из Института планетарных наук в Тусоне, штат Аризона. «В этом сладком месте будет образовываться соленая вода».

Соль понижает температуру плавления льда, поэтому в этих условиях лед, находящийся на рассолах, сразу начинает таять, и только потом сублимируется в атмосферу. В остальное время года быстро образующийся соленый лед сублимируется в атмосферу, не оставляя жидкости.

Соленый лед - не единственная вещь, попавшая в тень этих больших камней. В течение холодной зимы модели Шоргхофера обнаружили, что накапливается и морозный слой углекислого льда. Но этот лед первым исчезнет, как только наступит весна. День, когда он полностью тает, называется «дата крокуса», а любое последующее таяние называется «таяние крокуса».

Разобраться, как и когда эти разные типы льда тают с поверхности Марса, было нелегко, пишет PopularMechanic.