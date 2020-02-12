Гражданские ученые открывают редкое космическое соединение

Коричневые карлики пересекают пространство вместе, но разделены миллиардами миль.

Гражданские ученые обнаружили причудливое соединение двух коричневых карликов, объектов намного меньших, чем Солнце, которым не хватает массы для ядерного синтеза. Открытие, подтвержденное научной группой под руководством астрофизика Джеки Фахерти из Американского музея естественной истории, показывает, что системы коричневых карликов, образование которых до сих пор плохо изучено, могут иметь очень малую массу и находиться чрезвычайно далеко друг от друга, но они неумолимо связаны.

«Астрономы пришли бы к выводу, что коричневые карлики, разделенные миллиардами миль, разделятся по мере их продвижения через галактику с течением времени», - сказал Фахерти, старший научный сотрудник отдела астрофизики музея и соучредитель научного проекта для граждан Backyard Worlds: Planet. 9. «Но мы нашли те, которые все еще очень вместе».

Проект Backyard Worlds позволяет любому, у кого есть компьютер и подключение к Интернету, просматривать изображения, сделанные космическим кораблем НАСА Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE), и помогать астрономам определять новые миры за пределами нашей солнечной системы. Если объект находится достаточно близко к Земле, он будет «прыгать» при сравнении нескольких изображений, снятых в одном и том же месте неба с разницей в несколько лет. Цель волонтеров Backyard Worlds, которых насчитывается более 50 000 человек, состоит в том, чтобы пометить движущиеся объекты, которые они видят в этих цифровых записных книжках, для дальнейшего исследования научной группой. На данный момент волонтеры просмотрели более 4 миллионов флипбуков.

В июне 2018 года гражданские ученые, просматривавшие изображения «Задних миров», заметили необычное спаривание: один объект, который казался слабым, но двигался быстро, - явный признак нового коричневого карлика, - и другой более яркий объект, движущийся поблизости и с той же скоростью. Научная команда Backyard Worlds была предупреждена и сразу же взволнована этим редким космическим наблюдением.

Коричневые карлики, иногда называемые «провалившимися звездами», распространены по всему Млечному Пути. Им не хватает массы для поддержания стабильного ядерного синтеза, но они достаточно горячие, чтобы светиться ярче в инфракрасном диапазоне светового спектра. В то время как звезды и коричневые карлики могут быть найдены парами или более крупными группами, нахождение пары с низкой общей массой и с очень большим отрывом друг от друга не является распространенным явлением.

В декабре 2018 года члены научной группы Backyard Worlds использовали телескоп Baade Magellan в Чили, оснащенный спектрографом FIRE, чтобы подтвердить, что слабый источник действительно является членом одного из самых холодных классов коричневых карликов: T8. Более яркий объект также был подтвержден как низкотемпературный объект: L1. Кроме того, они узнали, что L1 ранее наблюдался с помощью телескопа Gaia Европейского космического агентства, и было обнаружено, что он находится всего в 78 световых годах от Солнца.

Исследователи использовали расстояние, рассчитанное Gaia, чтобы точно измерить яркость каждого источника и извлечь оценки массы. Они обнаружили, что объект Т8 имеет массу в 34 раза больше массы Юпитера, а L1 - в 72 раза больше массы Юпитера. Они разделены 341 астрономической единицей (1 астрономическая единица приблизительно равна расстоянию между Солнцем и Землей, около 93 миллионов миль). Системе, по оценкам, несколько миллиардов лет.

«Хотя есть несколько молодых пар, которые конкурируют с этой массой и разделением, не существует известной более старой системы, которая конкурирует с ней, что поднимает вопрос: как и почему эта космическая пара выжила?» - сказал Марк Кушнер, астрофизик и научный сотрудник Управления НАСА по научной миссии.

«Это отличный пример помощи гражданских ученых», - сказал Фахерти. «Мы все еще ищем подсказки относительно того, как образуются коричневые карлики, и эта система является провокационным примером того, что возможно на крайних уровнях выживаемости в Млечном Пути».

Проект Backyard Worlds был разработан учеными НАСА, Университета штата Аризона, Калифорнийского университета в Беркли, научного краудсорсингового сайта Zooniverse и Американского музея естественной истории, пишет EurekAlert.