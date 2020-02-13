Президент РФ уволил главу Калужской области

Врио главы Калужской области стал Владислав Шапша.

Глава Российской Федерации Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова с должности главы Калужской области. Уточняется, что губернатор добровольно покинул свой пост. Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Владислав Шапша.