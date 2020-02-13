Владимир Путин заявил, что российское сверхзвуковое оружие обессмыслило систему ПРО США.

У России появилось сверхзвуковое оружие. Об этом на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений к Конституции сообщил российский лидер Владимир Путин. Также президент РФ отметил, что обессмысливание ядерного оружия, над которым сейчас трудятся зарубежные специалисты, однажды станет неэффективным. Он пояснил, что система противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов Америки нацелена на то, чтобы "обесточить" российский ядерный потенциал, однако эти попытки утратили смысл после того, как у РФ появилось сверхзвуковое оружие, пишет РИА Новости.