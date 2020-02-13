Вашингтон ввел новые санкции против России

Белый дом ввел новые ограничительные меры в отношении трех российских организаций.

Соединенные Штаты Америки с 3 февраля текущего года ввели новые санкции в отношении трех организаций Российской Федерации. Уточняется, что под американские ограничительные меры попали Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова в Туле, "Научно-производственное объединение машиностроения" в Реутове и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", находящееся в Республике Башкортостан.

Соответствующие меры были приняты на основании закона о нераспространении оружия массового уничтожения против Сирии, Ирана и Северной Кореи, пишет РИА Новости.