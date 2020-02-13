ЦБ продлит нулевые тарифы для банков

Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ в течение двух лет не будет брать комиссии с банков за переводы физлиц через СБП.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на встрече с банкирами сообщила, что ЦБ принял решение на два года отложить сбор комиссии с кредитных организаций за переводы физлиц через систему быстрых платежей. Она уточнила, что соответствующее решение будет закреплено во II квартале.

"Мы планируем дать два года, чтобы и банкам и клиентам было удобно и комфортно", - сказала Скоробогатова.

По ее словам, Центробанк ожидает, что после продления нулевого тарифа банковские организации перестанут брать или "задирать" комиссии с клиентов, пишет "Российская газета".