Кабмин одобрил покупку доли Сбербанка у ЦБ

Антон Силуанов заявил, что Минфин будет поддерживать главу Сбербанка в его начинаниях.

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов сообщил, что в четверг, 13 февраля, кабинет министров на заседании одобрил законопроект о приобретении контрольного пакета акций Сбербанка у Центрального Банка. Он добавил, что ведомство будет поддерживать руководителя кредитной организации Германа Грефа в его начинаниях, помогая повышать эффективность работы банка, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российское правительство планирует выкупить у Центробанка долю Сбербанка.