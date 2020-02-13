В КНР резко выросло число заболевших коронавирусом

Согласно последним данным, общее количество инфицированных достигло 60 тыс. человек.

В Китайской Народной Республике зафиксирован резкий скачок числа людей, зараженных новым типом коронавируса, которому ВОЗ дала название COVID-2019. Согласно сводкам на утро 13 февраля, за сутки количество инфицированных увеличилось на 15 тыс. Таким образом, общее число заболевших достигло 60 тыс. человек, пишет "Российская газета".

Китайские власти сообщили, что резкий скачок количества людей, заболевших COVID-2019, объясняется применением новой более точной методики диагностирования заболевания.