Песков оценил возможное вмешательство США в сирийский конфликт

Дмитрий Песков отметил важность выполнения сочинских договоренностей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нельзя рассуждать о прямом вмешательстве Соединенных Штатов Америки в конфликт в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что в данной ситуации речь должна идти о выполнении сочинских соглашений. По словам представителя, в первую очередь необходимо бороться с терроризмом, отметив, что именно этим и занимаются вооруженные силы Сирии. Так Песков ответил на вопрос журналистов о последствиях возможного вмешательства США в сирийский конфликт, пишет РИА Новости.