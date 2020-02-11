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22 апреля могут сделать выходным для голосования по Конституции

11.02.2020 13:45
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22 апреля могут сделать выходным для голосования по Конституции

Всенародное голосование по поправкам в основной закон России планируется провести в будний день, который объявят выходным.

Как передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близких к Кремлю, правительство планирует провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в будний день. Ожидается, что подобная мера обеспечит более высокую явку, так как в законный выходной день у граждан страны могут быть свои планы.

Также собеседники агентства сообщили, что в качестве основной даты проведения голосования правительство рассматривает 22 апреля. Отмечается, что в этот день 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин).

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