Минфин озвучил стоимость пакета акций Сбербанка

Правительство выкупит у ЦБ пакет акций Сбербанка примерно за 2,5 трлн рублей.

В четверг на заседании кабмина руководитель Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит Центральному Банку Российской Федерации за контрольный пакет акций Сбербанка.

"Это около 2,5 трлн рублей", - сказал министр.

Силуанов добавил, что акции банковской организации будут приобретаться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, первую часть актива купят весной текущего года за 1,2 трлн рублей, а остальную - по мере накопления денег в ФНБ.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ собирается выкупить долю Сбербанка у Центробанка по рыночной стоимости, пишет РИА Новости.