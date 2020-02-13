Кабмин утвердил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство одобрило поправки в федеральный бюджет 2020-2022 года для выполнения инициатив из послания президента РФ.

В четверг, 13 февраля, правительство России одобрило блок поправок в федеральный бюджет 2020-2022 года, необходимых для выполнения задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что правительство, согласно утвержденному бюджету, должно обеспечить повышение ежемесячных пособий на ребенка от 3 до 7 лет, материнского капитала, доплаты учителям за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания школьников, а также ряд других целей, пишет РИА Новости.