Назван источник средств на реализацию посланий Путина

Средства от продажи акций Сбербанка направят на выполнение посланий президента РФ.

В четверг, 13 февраля, на заседании правительства глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что деньги от продажи доли Центрального Банка в Сбербанке будут направлены в федеральный бюджет. По его словам, такая инвестиция позволит за счет прибыли получить дополнительные средства для финансирования задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Силуанов отметил, что в течение трех лет расходы на реализацию посланий главы государства составят свыше 2 триллионов рублей, пишет ТАСС.