Мишустин потребовал снизить ипотечные ставки

Премьер-министр РФ потребовал добиться опущения ставки по ипотеке до уровня ниже 8% к концу 2020 года.

В четверг на заседании правительства премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин потребовал снизить ставки по ипотечным займам до уровня ниже 8% к концу текущего года, подчеркнув, что таких показателей от кабинета министров ожидает российский лидер Владимир Путин. Также он поручил изучить ситуацию по ипотечным кредитам в стране для обсуждения возможности упрощения процедуры рефинансирования ранее выданных займов под более высокий процент с учетом отмеченного снижения ставки, передает ТАСС.