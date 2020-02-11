В России могут снизить ипотечные ставки

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке до 7-8% к концу этого года.

В Российской Федерации ставки по ипотечному кредитованию к концу текущего года могут достичь отметки в 7-8% годовых. Об этом в кулуарах Государственной думы сообщил заместитель руководителя Министерства финансов Алексей Моисеев. Также он подчеркнул, что снижение ставок по ипотечному займу до отметки 7-8% может произойти почти на 4 года раньше, чем это запланировано в национальном проекте "Жилье и городская среда". Замминистра пояснил, что его выполнение рассчитано до конца 2024 года, пишет ТАСС.