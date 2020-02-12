Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему выполняет сочинские соглашения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие наносят удары по боевикам в Идлибе, а не по мирному населению. Также он подчеркнул, что турецкая сторона обязалась прекратить деятельность террористов в идлибской зоне, однако они продолжают атаковать российские военные объекты. Песков добавил, что Россия по-прежнему придерживается сочинских договоренностей с Турцией по Сирии.

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".