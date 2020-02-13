Депутат Госдумы предлагает ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

Скидка, согласно инициативе, может быть предоставлена тем, кто решил отказаться бумажных квитанций.

Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов выступил с предложением: предоставлять скидку для оплаты ЖКХ тем гражданам, кто решил отказаться бумажных квитанций, передает RT. Напомним, что на сегодня квитанции могут приходить жителям как в бумажном, так и в электронном виде, при этом отказаться от бумажного носителя нельзя. Свою инициативу Чернышов направил в виде письма на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Отказ от бумажных носителей, как поясняет депутат, подразумевает отсутствие трат на бумагу и услуги почты.