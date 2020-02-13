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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В правительство внесен законопроект о «гаражной амнистии»

13.02.2020 12:13
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В правительство внесен законопроект о «гаражной амнистии»

Он будет регулировать порядок по покупки гражданами прав на землю и расположенных на ней гаражей.

В правительство внесен федеральный законопроект «гаражной амнистии», который, как планируется, будет регулировать порядок по покупки гражданами прав на землю и расположенных на ней гаражей, передает РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

Сообщается, что на сегодняшний день в России без регистрации существует порядка 3,5 миллиона уже построенных гаражей, без необходимых документов и возможности оформления. Кроме этого, свою роль играет факт отсутствия в законе понятия «гараж». Как отмечается, так называемая «Гаражная амнистия» облегчит жизнь порядка 4,5 миллионам автовладельцев.

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