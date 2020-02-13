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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Посол рассказал о последствиях отказов россиянам во въезде в Израиль

13.02.2020 08:39
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Посол рассказал о последствиях отказов россиянам во въезде в Израиль

Если такое будет происходить, то это приведет к разрушению экономической базы туризма и ослаблению связей между двумя странами.

Российский посол в Израиле рассказал о последствиях, которые возникнут, если россиянам будут отказывать во въезде в эту страну. В разговоре с РБК дипломат рассказал, что если такое будет происходить, то это приведет к печальным последствиям. В частности, к разрушению экономической базы туризма, а также к ослаблению связей в разных сферах между двумя странами, в том числе культурной и образовательной.

Викторов также рассказал, что в прошлом году в Израиль не смогли попасть около шести тысяч россиян. При этом, все эти люди заявили, что исполняли требования, предъявляемые для пересечения границы.

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