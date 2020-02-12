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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Песков опроверг сообщения об идее Путина создать "сверхдержаву"

12.02.2020 18:30
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Песков опроверг сообщения об идее Путина создать "сверхдержаву"

Ранее сообщалось, что Владимир Путин якобы предлагал Александру Лукашенко создать "сверхдержаву", которую бы возглавил президент РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы предлагал главе Белоруссии Александру Лукашенко объединить два государства для создания "сверхдержавы". Также он подчеркнул, что лидеры в ходе переговоров, которые состоялись 7 февраля в Сочи, обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что российский президент предложил белорусскому коллеге объединить Российскую Федерацию и Белоруссию в новое государство, которое возглавил бы Путин, пишет РИА Новости.

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