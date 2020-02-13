Минобразования США требует, чтобы Гарвард отчитывался о связях с Россией

Речь идет о возможном взаимодействии с Фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского», а также с такими компаниями как Huawei и ZTE.

В США Минобразования выдвинуло требования к Гарвардскому университету информировать о возможном сотрудничестве с Россией, Китаем, а также Ираном и другими странами. Как передает Газета.ру, публикация соответствующего содержания появилась в The Wall Street Journal. В статье говорится, что речь идет о возможном взаимодействии с Фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского», а также с такими компаниями как Huawei, ZTE и другими.

Также, как сообщает издание, в министерстве утверждают, что Йельский университет не проинформировал о том, что в период с 2014 года по 2017 год им была получена сумма около $375 млн из других стран. Это произошло вопреки действующему закону, согласно которому вузы США обязаны уведомлять власти о зарубежных подарках, сумма которых превышает 250 тыс. долларов за год.