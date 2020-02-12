Военные США открыли огонь по мирным жителям в Сирии

Во время конфликта между американскими военными и жителями одного из населенных пунктов Сирии погиб подросток.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные США открыли огонь на поражение по мирным жителям сирийского населенного пункта Харбат-Хамо. По представленной информации, военная колонна США отклонилась от намеченного пути следования и была перехвачена войсками правительственных сил Сирии у населенного пункта Харбат-Хамо, после чего между жителями и американскими солдатами разгорелся конфликт, во ходе которого военные США открыли огонь на поражение. В результате инцидента погиб 14-летний подросток, а еще один мирный житель получил ранение. Травму получил и один из американских солдат, порезавшись о собственное оружие.

Военнослужащим России удалось прекратить конфликт между сирийскими жителями и американскими военными, после чего они сопроводили колонну США к первоначальному пункту базирования, пишет РИА Новости.