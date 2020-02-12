Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убежден, что вода на полуострова может дать Киеву большое преимущество в диалоге.

Не исключено, что Украина сможет обменять воду для Крымского полуострова взамен на ряд уступок в переговорах по Донбассу. Как передает РИА Новости, такой сценарий развития событий озвучил в эфире ТК «Прямой» озвучил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он убежден, что вода на полуострова может дать Киеву большое преимущество в диалоге.

Как сообщалось ранее, в Крыму, в том числе в Симферополе возникла ситуация с нехваткой воды, которой осталось буквально на 90-100 дней. Комментируя ситуацию, глава администрации Елена Проценко информировала, что Симферополь в связи с возникшей ситуацией планирует перейти на подачу воды по графику.