Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей

По словам президента Турции, российские военные нападают на мирное население в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил военнослужащих России и Сирии в атаке на мирных жителей в Идлибе. По его словам, в этом сирийском регионе российские солдаты и террористы, которых поддерживает Иран, нападают на мирное население. Об этом передает агентство "Газета.ру", ссылаясь на турецкое издание Ahval.

Также Эрдоган пообещал незамедлительно ответить, если атаки на военнослужащих Турции продолжатся.