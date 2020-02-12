Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей
12.02.2020 14:39
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По словам президента Турции, российские военные нападают на мирное население в Идлибе.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил военнослужащих России и Сирии в атаке на мирных жителей в Идлибе. По его словам, в этом сирийском регионе российские солдаты и террористы, которых поддерживает Иран, нападают на мирное население. Об этом передает агентство "Газета.ру", ссылаясь на турецкое издание Ahval.
Также Эрдоган пообещал незамедлительно ответить, если атаки на военнослужащих Турции продолжатся.
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