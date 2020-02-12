ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов

ФСБ требовала у крупнейших интернет-сервисов предоставить ключи к личной переписке клиентов.

В СМИ появилась информация о том, что ФСБ требовала у крупнейших интернет-сервисов предоставить ее сотрудникам доступ к личным данным и переписке своих пользователей. Первыми об этом сообщали Медуза и The Bell. Согласно распространенным данным, Федеральная служба безопасности направила письма десятку интернет-сервисов, с требованием обеспечить техническую готовность к передаче необходимой для расшифровки электронных сообщений пользователей информации. Сообщается также, что многие компании установили необходимое для сотрудничества с ФСБ оборудование, а тем, кто по тем или иным причинам данное оборудование не установил, было направлено предложение явиться на Лубянку, пишет РБК.