В будущем Сбербанк станет более удобным для российских клиентов

Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф обсудили будущее Сберканка, контрольный пакет акций которого будет приобретен Правительством РФ.

Во время рабочего совещания премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом будущее кредитной организации, в связи с покупкой контрольного пакета акций Сбербанка Правительством. Премьер отметил, что Сбербанк может стать основой для того, чтобы государство смогло построить свою цифровую платформу, ведь банк обладает необходимыми для этого электронными технологиями и сервисами. К тому же, эффективно используя имеющиеся в ее распоряжении инструменты, кредитная организация должна стать еще более удобной для российских клиентов, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Правительство РФ собирается выкупить у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка по рыночной стоимости и за счет средств Фонда национального благосостояния.