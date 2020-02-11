Кабмин выкупит долю ЦБ в Сбербанке

Выкуп у ЦБ акций Сбербанка будет производиться за счет средств ФНБ

В Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что правительство планирует выкупить у Центрального банка акции Сбербанка по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Подчеркивается, что соответствующий законопроект, определяющий порядок и условия продажи доли кредитной организации, уже разработан и передан в правительство. Ожидается, что продажа акций Сбербанка снимет потенциальный конфликт интересов, который может возникнуть при совмещении роли регулятора, акционера и надзорного органа, пишет РИА Новости.