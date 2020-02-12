Президент РФ рассказал о динамике роста ВВП

Владимир Путин отметил, что за IV квартал 2019 года прирост ВВП составил 2,3 процента.

В ходе совещания по экономическим вопросам российский лидер Владимир Путин заявил, что в прошлом году темп прироста ВВП составил 1,3 процента, подчеркнув, что за IV квартал 2019 года его динамика возросла до 2,3 процента.

Также глава государства добавил, что правительству необходимо уделить повышенное внимание увеличению экономического роста, так как это влияет на повышение реальных располагаемых доходов жителей страны, улучшение демографии и создание дополнительных рабочих мест, пишет РИА Новости.