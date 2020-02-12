Путин обозначил ключевую задачу в экономике

Президент РФ считает, что высокий темп экономического роста будет способствовать увеличению реальных доходов россиян.

В среду на совещании по экономическим вопросам президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил ключевую задачу правительства - сделать экономический рост более устойчивым и качественным с учетом внешних факторов. По словам главы государства, высокие темпы роста экономики позволят повысить реальный доход российских граждан, изменить демографическую ситуацию к лучшему, а также создать дополнительные рабочие места.

Помимо этого Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов, пишет ТАСС.