Казахстан хочет присоединиться к "Силе Сибири - 2"

Александр Новак и Нурлан Ногаев обсудили двустороннее сотрудничество в топливно-энергетической сфере.

В среду в ходе рабочего визита в Москву министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев обсудил с российским коллегой Александром Новаком двустороннее сотрудничество в топливно-энергетической сфере и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Помимо этого Ногаев предложил Новаку рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири - 2" через казахстанскую территорию с дальнейшим присоединением к газотранспортной системе Китая "Запад - Восток". По его словам, тогда республика сможет обеспечить газом объекты, находящиеся в Восточно-Казахстанской области, пишет РИА Новости.