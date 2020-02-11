Лукашенко обсудил с Путиным и Медведевым публикации в российских СМИ

Александр Лукашенко выразил недовольство публикациями в российских СМИ и Telegram-каналах, направленных против Белоруссии.

По словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, в российских СМИ и Тelegram-каналах, за которыми стоят известные люди из власти, появились негативные информационные вбросы о Белоруссии. Он обсудил сложившуюся ситуацию с президентом России Владимиром Путиным и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы», — рассказал Лукашенко.

В ответ белорусский лидер, согласно информации размещенной на его официальном сайте, назвал всем известные фамилии, подчеркнув, что они "люто ненавидят" Белоруссию или намеренно искажают факты за соответствующее материальное вознаграждение, пишет РБК.