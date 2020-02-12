Греф ожидает увеличения доходов ФНБ от дивидендов Сбербанка
12.02.2020 17:58
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Ранее сообщалось, что кабмин собирается выкупить у Банка России акции Сбербанка.
Руководитель Сбербанка Герман Греф на встрече с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным сообщил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) получит гораздо больший доход от дивидендов банковской организации, по сравнению с другими инвестициями.
Ранее стало известно, что кабинет министров собирается выкупить у Центрального банка России акции Сбербанка по рыночной стоимости за счет средств ФНБ, пишет ТАСС.
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