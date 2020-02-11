Мишустин потребовал лучше информировать МСП о программах господдержки

Михаил Мишустин отметил важность малого и среднего бизнеса для экономики страны.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с представителями бизнеса Новгородской области призвал региональные власти лучше информировать малое и среднее предпринимательство о существующих программах господдержки.

Также он отметил важность малого и среднего бизнеса для экономики страны. По его словам, МСП создает дополнительные рабочие места в малонаселенных регионах России. Помимо этого Мишустин хотел бы понять, с какими проблемами сталкиваются российские предприниматели и как государство может помочь в их разрешении, пишет РИА Новости.