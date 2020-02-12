Песков оценил идею Киева продавать Крыму воду
Дмитрий Песков заявил, что "Крым не может быть объектом какого-то размена".
Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва рассмотрит любые предложения украинской стороны о дополнительном водоснабжении Крымской Республики на деловой основе, однако "полуостров не может выступать объектом каких-либо разменов".
Ранее руководитель фракции "Слуга народа" предложил возобновить поставки воды в Крым при условии возвращения Донбасса Украине.
Песков добавил, что в рамках существующих государственных программ развития РФ обеспечивает водоснабжение полуострова, пишет РИА Новости.
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