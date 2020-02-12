ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс

По словам Руслана Бальбека, Россия готова обсудить с Украиной поставку воды в Крым, но только за деньги.

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что сейчас не та ситуация, когда Москва согласилась бы пойти на политические уступки Киеву ради подачи воды на полуостров. По его словам, Россия готова решать с Украиной данный вопрос, но только за деньги, даже если цена будет непомерно высокой.

Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Бальбек отметил, что такое предложение "в принципе не рассматривалось бы ни в 2014 году, ни сейчас". Депутат добавил, если политические аналитики Украины считают, что российскую власть можно шантажировать днепровской водой, то они, видимо, "занимаются не своим делом", пишет РИА Новости.