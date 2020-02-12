Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе

Лидеры пришли к договоренности о переговорах, но уже по линии соответствующих ведомств.

Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу. Как сообщается, лидеры пришли к договоренности о переговорах, но уже по линии соответствующих ведомств.

Как информирует агентство, во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган подчеркнул, что Турция планирует совершить атаку на правительственные войска Сирии, причем, даже вне Идлибской зоны деэскалации. Это произойдет в случае, если Дамаск будет продолжать наступление.