Киев не исключил встречу Путина и Зеленского

Андрей Ермак уточнил, что пока переговоры по поводу встречи лидеров России и Украины не ведутся.

12 февраля на пресс-конференции руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, если в этом возникнет необходимость. По его словам, на данный момент этот вопрос не поднимался, однако, если Зеленский увидит, что встреча поможет достигнуть реальных результатов от саммита в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина), то проведение соответствующих переговоров не исключается. Так Ермак ответил на вопрос журналиста о том, состоится ли встреча лидеров России и Украины до намеченного на апрель "нормандского саммита", пишет ТАСС.