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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Россия выплатила весь долг Совету Европы

12.02.2020 12:10
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Россия выплатила весь долг Совету Европы

Как таковой задолженности и не было, поскольку в 2017 году Москвой были приостановлены выплаты взносов по причине дискриминации делегации РФ в ПАСЕ.

Россия выплатила все долги Совету Европы за период с 2017 по 2019 годы, передает РИА Новости со ссылкой на директора ДОС МИД РФ Николая Кобринца.

«Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет», — подчеркнул дипломат.

Отметив, что как таковой задолженности и не было, поскольку в 2017 году Москвой были приостановлены выплаты взносов по причине дискриминации делегации РФ в ПАСЕ. Представитель министерства также пояснил, что в этом случае имеются в виду приостановленные взносы, а не долг.

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