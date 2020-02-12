У ГИБДД будет право аннулировать результаты техосмотра

Это можно будет сделать в двух случаях: если осмотр проходил с нарушениями или вообще не проводился.

У сотрудников ГИБДД будет право аннулировать диагностическую карту, которая выдается после технического осмотра. Как пишет «Коммерсант», об этом говорится в проекте изменений в правила прохождения ТО. Отмечается, что это можно будет сделать в двух случаях: если осмотр проходил с нарушениями или вообще не проводился. В случае аннулирования инспектор должен будет поставить в известность об этом страховую компанию и в дальнейшем принять решение о привлечении оператора ТО к ответственности. Как сообщается, изменения вступят в силу 8 июня параллельно с новым законом о техосмотре.