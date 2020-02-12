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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

У ГИБДД будет право аннулировать результаты техосмотра

12.02.2020 11:09
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У ГИБДД будет право аннулировать результаты техосмотра

Это можно будет сделать в двух случаях: если осмотр проходил с нарушениями или вообще не проводился.

У сотрудников ГИБДД будет право аннулировать диагностическую карту, которая выдается после технического осмотра. Как пишет «Коммерсант», об этом говорится в проекте изменений в правила прохождения ТО. Отмечается, что это можно будет сделать в двух случаях: если осмотр проходил с нарушениями или вообще не проводился. В случае аннулирования инспектор должен будет поставить в известность об этом страховую компанию и в дальнейшем принять решение о привлечении оператора ТО к ответственности. Как сообщается, изменения вступят в силу 8 июня параллельно с новым законом о техосмотре.

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