В Чите выписали из больницы заболевшего коронавирусом китайца

Супруга и дочь мужчины будут находиться в больнице до 14 февраля, как лица, которые с ним контактировали.

Из забайкальской краевой инфекционной больницы вышел китаец Ван Юньбин. Как сообщает РИА Новости, медики Читы лечили его от болезни, вызванной новым типом коронавируса. В медицинском учреждении он находился с 26 января. Супруга и дочь мужчины будут находиться в больнице до 14 февраля, как лица, которые с ним контактировали. Сам Юньбин планирует остаться в Чите.

Как сообщалось ранее, в России было зафиксировано два случая заболевания коронавирусом: в Тюменской области и Забайкалье. Оба человека – граждане КНР. Первый был отпущен накануне.